Экономика
06:23, 13 сентября 2025Экономика

На Камчатке объявили угрозу цунами после землетрясения

Евгений Силаев
Евгений Силаев

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,3, в регионе объявлена угроза цунами. Об этом сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов в своем Telegram-канале.

«Магнитуда составила 6.3, в краевой столице толчки ощущались в 4-6 баллов. Объявлена угроза цунами. Просим быть особенно внимательными при посещении Халактырского пляжа и других цунами-опасных районов», — написал Солодов.

Он отметил, что информации о разрушениях и повреждениях нет. Специалисты проводят осмотр социально-значимых учреждений.

Ранее сообщалось, что на Камчатке разбушевался вулкан Шивелуч. Он выбросил столб пепла высотой 4,5 километра над уровнем моря. Шлейф от исполина протянулся на десять километров.

