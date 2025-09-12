Экономика
13:20, 12 сентября 2025Экономика

На Камчатке вулкан выбросил столб пепла

На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил столб пепла высотой 4,5 километра
Виктория Клабукова

На Камчатке разбушевался вулкан Шивелуч. Кадрами с места событий делится Telegram-канал Mash.

Вулкан выбросил столб пепла высотой 4,5 километра над уровнем моря. Шлейф от исполина протянулся на десять километров, рассказали в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

Пепел движется на восток и не представляет угрозы для ближайших поселений. Однако, как отмечают в пресс-служба краевом управлении МЧС, при изменении ветра в поселке Усть-Камчатск и селе Крутоберегово может осесть немного пепла. В районе вулкана объявлен «оранжевый» код авиационной опасности.

8 сентября вблизи Северных Курил было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,1. Эпицентр располагался в Тихом океане на острове Парамушир. В Северо-Курильске сейсмотолчки ощущались на уровне 3 баллов.

