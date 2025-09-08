В районе Северных Курил зафиксировано землетрясение магнитудой 5,1

В районе Северных Курил произошло землетрясение. Об этом агентству РИА Новости рассказала руководитель сейсмологической станции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.

Сейсмические толчки были зафиксированы в 8:25 по местному времени (0:25 по Москве). Эпицентр землетрясения располагался в Тихом океане на острове Парамушир в 93 километрах восточнее Северо-Курильска. Очаг залегал на глубине 36 километров. Магнитуда землетрясения составила 5,1 по шкале Рихтера. В самом Северо-Курильске подземные толчки ощущались на уровне 3 баллов. Тревогу цунами на побережье острова не объявляли.

Мощное землетрясение магнитудой 8,7 случилось на Камчатке в ночь на 30 июля. Оно стало самым сильным с 1952 года. После в Северо-Курильске прошли четыре волны цунами. В Японии, на Гавайях, в Чили, Эквадоре, Перу, Мексике и КНР была объявлена угроза цунами.

Вскоре после землетрясения на полуострове началось извержение одного из самых активных вулканов мира, Ключевской сопки, а позднее проснулся и вулкан Крашенинникова. Последнее его извержение произошло почти пять веков назад.

Последнее землетрясение на Камчатке произошло 4 сентября. Его магнитуда составила 5,3. Эпицентр располагался в 161 километре от Петропавловска-Камчатского.