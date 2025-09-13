Опасность атаки БПЛА ввели в российском регионе

На территории Ивановской области ввели опасность атаки беспилотников

Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ввели в Ивановской области. Об этом сообщило правительство региона в Telegram-канале.

Жителей региона призвали сохранять бдительность и следить за дальнейшими оповещениями оперштаба.

Уточняется, что система рефлекторного удара приводит к действию. Спецслужбы отслеживают оперативную обстановку, подчеркивается в сообщении.

Ночью пятницы, 12 сентября, мэр Москвы Сергей Собянин проинформировал о перехвате двух дронов, пытавшихся атаковать Москву. Вскоре столичный градоначальник сообщил, что средства противовоздушной обороны сбили еще два БПЛА.