Путин назвал роль Москвы в проведении СВО

Путин: Москва стала крепким тылом армии России

Москва стала крепким тылом для армии России, а десятки тысяч жителей города участвуют в специальной военной операции (СВО). Об этом заявил российский президент Владимир Путин, его слова приводит ТАСС.

«Десятки тысяч москвичей отважно сражаются на передовой. Как это уже не раз происходило в истории, Москва стала крепким тылом армии России. Более пятисот предприятий города обеспечивают выпуск критически важной продукции для фронта», — подчеркнул глава государства.

Путин указал на то, что военнослужащие, которые получили ранения, проходят лечение и реабилитацию в больницах Москвы. Президент также отметил работу «сотен столичных специалистов, врачей, работников специальных служб, строителей, ежедневно оказывавших необходимую помощь жителям Донбасса и Новороссии».

Ранее Путин назвал Москву лучшим городом планеты. Он выступил с речью в честь Дня города, поздравив не только жителей столицы, но и тех, кто искренне ее любит.