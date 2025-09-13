Силовые структуры
Расследование дела Тимура Иванова завершено

Завершилось расследование дела Иванова о взятке на сумму около ₽1,3 млрд
Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова, обвиняемого в получении трех взяток на общую сумму около 1,3 миллиарда рублей. Об этом сообщил адвокат Денис Балуев в беседе с РИА Новости.

«Расследование завершено, мы приступаем к ознакомлению с материалами уголовного дела», — рассказал Балуев.

1 июля в Москве по решению суда Тимур Иванов получил 13 лет лишения свободы за хищение более четырех миллиардов рублей. Защита намерена обжаловать приговор.

