Защита осужденного экс-замминистра обороны России Тимура Иванова обжалует приговор

Защита осужденного за хищения экс-замглавы МО Тимура Иванова обжалует приговор

Защита бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова, осужденного за хищение более четырех миллиардов рублей, обжалует приговор. Об этом со ссылкой на адвоката Мурада Мусаева сообщает РИА Новости.

По словам Мусаева, защита намерена обжаловать приговор в кассационном суде. Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал приговор экс-замминистра законным.

1 июля в Москве по решению суда Тимур Иванов получил 13 лет лишения свободы за хищение более четырех миллиардов рублей.

Позже против Иванова возбудили еще одно уголовное дело по факту незаконного хранения оружия.