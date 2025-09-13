Путешествия
Россиянка описала впечатления от похожего на дачу отеля в Турции фразой «от вау до ужаса»

Зарина Дзагоева
Фото: Unsplash

Российская туристка описала впечатления от похожего на дачу отеля в турецком Мармарисе фразой «от вау до ужаса». Своим мнением она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Дзен».

По словам Ольги, путевка на двоих обошлась в 168 тысяч рублей, а для размещения они выбрали четырехзвездочную гостиницу Marti Resort. «Это отель из разряда тех, в которые туристы летают как к себе на дачу, знают хозяина и всех барменов, часто встречают знакомых среди отдыхающих. Поэтому тут не все идеально, так как старым друзьям можно простить некоторые недочеты», — объяснила она.

Россиянка добавила, что при подъезде к отелю картина открывается удручающая, а входная группа Marti Resort и вовсе настораживает. Однако уже внутри гостиницы тревога проходит при виде на большую террасу с напитками и красивой панорамой.

«Номера старые, уставшие, но не грязные. Чистая сантехника в ванной, но плитка с трещинами, кровать скрипит, стулья шатаются», — перечислила она нюансы. При этом Ольга заключила, что осталась довольна отдыхом.

Ранее была названа стоимость самой дорогой путевки в Турцию летом 2025 года — ее приобрели за 34 миллиона рублей. Тур купила компания из шести человек.

