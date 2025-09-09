Путешествия
Названа стоимость самой дорогой путевки в Турцию летом 2025 года

АТОР: Самую дорогую путевку в Турцию приобрели за 34 миллиона рублей
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Resul Muslu / Shutterstock / Fotodom

Названа стоимость самой дорогой путевки в Турцию летом 2025 года — ее приобрели за 34 миллиона рублей. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на пресс-конференции в ТАСС.

Она уточнила, что тур приобрела компания из шести человек. Они провели месяц на роскошной турецкой вилле. Самый дорогую путевку на поездку внутри России купила за 4,3 миллиона рублей (без учета стоимости перелета) семья из четырех человек. Они отправились на озеро Байкал на четыре дня.

Самым затратным во въездном туризме туром стал катание на коньках, которую приобрели гости из арабской страны. «Это стоило 31 тысячу долларов на человека (более 2,5 миллиона рублей, — прим. «Ленты.ру»)», — поделилась Ломидзе.

Также, согласно информации Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ), самым дорогим бронированием отеля летом 2025 года стал люксовый номер в пятизвездочной гостинице Сочи на четыре ночи за 401 тысячу рублей. Его оформили самостоятельные туристы — трое взрослых с ребенком.

Ранее в АТОР сообщили, что пакетный отдых в Турции в сентябре 2025 года подешевел на 7,8 процента по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Так, средний чек тура с перелетом в первый месяц осени составляет 198,5 тысячи рублей.

