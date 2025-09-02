Путешествия
18:04, 2 сентября 2025Путешествия

Пакетный отдых в Турции осенью подешевел

АТОР: Пакетный отдых в Турции в сентябре подешевел на 7,8 процента
Алина Черненко

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Пакетный отдых в Турции в сентябре 2025 года подешевел на 7,8 процента по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Уточняется, что средний чек тура с перелетом в первый месяц осени составляет 198,5 тысячи рублей. Для сравнения в сентябре 2024 года этот показатель был на уровне 215,2 тысячи рублей.

В АТОР также рассказали, что в продажах осенних туров в Турцию продолжает лидировать провинция Анталья — на ее курорты приходится 78,6 процента всех проданных путевок с заездом в сентябре. В топ городов провинции вошли Аланья (21,8 процента), Кемер (20,6 процента) и Сиде (16,2 процента).

Отмечается, что растет доля продаж курортов Эгейского побережья. На них в 2025 году приходится 20,9 процента от всех реализованных туров в Турцию.

Ранее стало известно, что Турция сохранила первое место в продажах туров российскими компаниями в сентябре. На втором месте в списке наиболее популярных у соотечественников стран для осеннего отдыха оказался Египет.

