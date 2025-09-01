Названа любимая страна для осеннего отдыха россиян

АТОР: Турция сохранила первое место в продажах туров в сентябре

Турция сохранила первое место в продажах туров российскими компаниями в сентябре — их доля составляет более 40 процентов от всех реализованных турпакетов. Любимую страну для осеннего отдыха соотечественников назвали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В источнике говорится, что в 2025 году сентябрь в плане российского турпотока в Анталью может оказаться наиболее успешным месяцем.

На втором месте в списке наиболее популярных у соотечественников стран для осеннего отдыха оказался Египет — его доля в продажах выросла с 13,8 до 17,7 процента. А на третьем месте расположилась Россия — ее доля сократилась более чем вдвое: с 20 до 9,6 процента.

Кроме того, в десятку направлений, куда поедут осенью россияне, вошли Объединенные Арабские Эмираты, Абхазия, Таиланд, Вьетнам, Мальдивы и Куба.

Ранее россиянам назвали наиболее бюджетные места для отдыха осенью. В список зарубежных направлений вошли страны СНГ, Египет, Бахрейн, Катар и Турция.