Россиянам назвали наиболее бюджетные места для отдыха осенью

Котляр: Страны СНГ— самый дешевый варианты отдохнуть осенью за рубежом

Для дешевого отдыха осенью внутри России подойдут Сочи и Краснодарский край, за рубежом хорошим вариантом сэкономить станут страны СНГ, Египет, Бахрейн, Катар и Турция, рассказала эксперт по туризму, основатель турагентства Mayel Travel Майя Котляр. Об этом она рассказала в разговоре с «Лентой.ру».

«По зарубежным направлениям все очень очевидно. В первую очередь это страны СНГ. Я подразумеваю Грузию, Каспийское море. Внутри России: Сочи, Краснодарский край, Дагестан», — сказала Котляр.

Также она посоветовала внутри России осенью посетить Карелию и Алтай, где будет сохраняться хорошая погода. За рубежом самое доступное направление, по мнению эксперта, — Египет, который будет дешевле Турции и ОАЭ.

«Поэтому мы наблюдаем 20-30 процентный рост по Египту по спросу даже на лето», — отметила специалист.

Альтернативой дорогому отдыху в ОАЭ могут стать Бахрейн и Катар, добавила Котляр. При этом стоимость отдыха в Бахрейне сопоставима с Египтом, уточнила она.

Турция по ценам тоже охлаждается к этому периоду, и при этом сезон там длится до ноября. Поэтому люди на закате цен выбираются в Турцию на октябрьские и ноябрьские каникулы Майя Котляр эксперт по туризму

Из дальних направлений можно рассмотреть Вьетнам, предложила она, отметив, что из-за перелета выйдет дороже Египта и других экономных мест на осенний отдых.

Ранее эксперт по туризму Валентина Любаева рассказала, что для бюджетного отдоха у моря в сентябре, нужно бронировать курорт заранее, но сами по себе цены осенью снижаться не будут. Она также посоветовала рассматривать вторую половину сентября и конец сезона в некоторых странах.

