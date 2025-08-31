Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
11:53, 31 августа 2025ПутешествияЭксклюзив

Россиянам назвали наиболее бюджетные места для отдыха осенью

Котляр: Страны СНГ— самый дешевый варианты отдохнуть осенью за рубежом
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Екатерина Аболмасова / Коммерсантъ

Для дешевого отдыха осенью внутри России подойдут Сочи и Краснодарский край, за рубежом хорошим вариантом сэкономить станут страны СНГ, Египет, Бахрейн, Катар и Турция, рассказала эксперт по туризму, основатель турагентства Mayel Travel Майя Котляр. Об этом она рассказала в разговоре с «Лентой.ру».

«По зарубежным направлениям все очень очевидно. В первую очередь это страны СНГ. Я подразумеваю Грузию, Каспийское море. Внутри России: Сочи, Краснодарский край, Дагестан», — сказала Котляр.

Также она посоветовала внутри России осенью посетить Карелию и Алтай, где будет сохраняться хорошая погода. За рубежом самое доступное направление, по мнению эксперта, — Египет, который будет дешевле Турции и ОАЭ.

«Поэтому мы наблюдаем 20-30 процентный рост по Египту по спросу даже на лето», — отметила специалист.

Альтернативой дорогому отдыху в ОАЭ могут стать Бахрейн и Катар, добавила Котляр. При этом стоимость отдыха в Бахрейне сопоставима с Египтом, уточнила она.

Турция по ценам тоже охлаждается к этому периоду, и при этом сезон там длится до ноября. Поэтому люди на закате цен выбираются в Турцию на октябрьские и ноябрьские каникулы

Майя Котлярэксперт по туризму

Из дальних направлений можно рассмотреть Вьетнам, предложила она, отметив, что из-за перелета выйдет дороже Египта и других экономных мест на осенний отдых.

Материалы по теме:
Производственный календарь на 2026 год в России: выходные, праздники, рабочие дни и график переносов
Производственный календарь на 2026 год в России:выходные, праздники, рабочие дни и график переносов
25 июля 2025
Куда поехать на отдых осенью 2025 года? Больше 10 направлений для отпуска в России и за рубежом
Куда поехать на отдых осенью 2025 года?Больше 10 направлений для отпуска в России и за рубежом
22 августа 2025

Ранее эксперт по туризму Валентина Любаева рассказала, что для бюджетного отдоха у моря в сентябре, нужно бронировать курорт заранее, но сами по себе цены осенью снижаться не будут. Она также посоветовала рассматривать вторую половину сентября и конец сезона в некоторых странах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Военный перечислил последствия для Украины после ракетного удара ВС России

    Во Франции заявили о подготовке Евросоюза к «вечной войне»

    Назван срок появления боевых лазеров в зонах военных действий

    Россиянам назвали наиболее бюджетные места для отдыха осенью

    Сухогруз напоролся на морскую мину под Одессой и начал тонуть

    В Москве ограничен доступ к сервису Wheely

    В Одесской области сообщили о повреждении четырех энергообъектов

    Ночная потливость оказалась признаком трех опасных болезней

    Алиев заявил о достижении мира с Арменией

    На Украине повреждено предприятие критической инфраструктуры

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости