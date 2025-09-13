Российские бойцы уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в ДНР

Российские танкисты уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в ДНР

Экипаж российского танка уничтожил пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на красноармейском направлении в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщило Минобороны России, их заявление приводит РИА Новости.

«Экипаж танка Т-80БВМ алейского мотострелкового соединения группировки войск "Центр" огнем с закрытой огневой позиции уничтожил пункт управления БПЛА украинских боевиков, расположенный в полуразрушенном здании на окраине населенного пункта на красноармейском направлении специальной военной операции», — сообщили в оборонном ведомстве.

Уточняется, что бойцы поразили цель с расстояния в 10 километров.

Ранее официальный канал третьей общевойсковой армии Вооруженных Сил России «3-я ударная» опубликовал видео атаки позиций ВСУ силами артиллеристов шестой казачьей бригады в городе Северске.