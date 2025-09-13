Россия
12:06, 13 сентября 2025Россия

Российские войска взяли под контроль населенный пункт в Днепропетровской области

Минобороны: Россия взяла под контроль Новониколаевку в Днепропетровской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Российские войска взяли под контроль населенный пункт в Днепропетровской области Украины. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

«В результате активных наступательных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Новониколаевка Днепропетровской области», — говорится в сообщении.

Помимо того, Вооруженным силам России удалось нанести поражение противнику в районах населенных пунктов Коломийцы, Калиновское Днепропетровской области, а также Червоное и Дорожнянка в Запорожской области. ВСУ при этом лишились за сутки больше 240 бойцов.

Ранее в России назвали сроки окончания специальной военной операции. По мнению военного политолога, доцента кафедры политического анализа РЭУ Александра Перенджиева, спецоперация закончится в 2027 году, а российские войска возьмут под контроль Одессу и Николаев.

