РИА Новости: Польские наемники, попав в плен, мгновенно сдают информацию о ВСУ

Польские наемники, попав в плен, мгновенно сдают всю известную им информацию о Вооруженных силах Украины (ВСУ). Об этом рассказал российский боец с позывным Зак в беседе с РИА Новости.

«Поляки были. И приходилось краткие опросы проводить: сколько, где, какие опорники. Они все рассказывают, не скрывая. Они боятся, очень сильно боятся. Поляки боятся», — рассказал Зак.

По его словам, у иностранных наемников «нет характера» и они боятся за себя.

Ранее перешедший на сторону России бывший польский наемник ВСУ Кшиштоф Флачек сравнил сотрудников территориальных центров комплектования с рекрутерами нацистской Германии.