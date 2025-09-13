Россия
Гладков рассказал о продолжении массированных атак на Белгород

Губернатор Гладков рассказал о продолжающейся четвертый день атаке на Белгород
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Массированная атака беспилотников на Белгород и Белгородский район продолжается четвертый день, и ситуация «крайне сложная». Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, по состоянию на 8:40 по московскому времени в воздухе над городом находятся шесть беспилотников, два из них уже сбиты.

«Слушаем информацию, поступающую из Telegram-каналов, которые рассказывают о том, где в данный момент находится вражеский беспилотник. Эта информация позволяет спасти свою жизнь и жизни своих близких», — подчеркнул чиновник, призвав подписчиков проголосовать на выборах в Белгородскую областную думу вопреки обстоятельствам.

Также в сообщении Гладков поздравил жителей населенных пунктов Губкин и Валуйки с днем города, извинившись за то, что не может приехать к ним из-за оперативной обстановки.

Накануне, 12 сентября, Минобороны сообщило, что ночью средства противовоздушной обороны уничтожили над российскими регионами 221 беспилотник. В порту Приморска Ленинградской области, одном из основных для морского экспорта нефти в России, в результате атаки загорелось судно.

