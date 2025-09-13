Российские силовики рассказали о нежелании ВСУ вывозить тела погибших с поля боя

Командование ВСУ бросает тела погибших на поле боя, чтобы занизить статистику

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) бросает тела погибших на поле боя ради статистики, рассказали РИА Новости в российских силовых структурах.

Как отметил источник, командование 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ не вывозит тела погибших с поля боя возле Садков. «Чтобы занизить статистику потерь. Такую тенденцию заметили родственники военнослужащих 80-й бригады», — отметил он.

Соотношение пропавших без вести к погибшим в этой бригаде очень велико, добавил он.

Ранее стало известно, что ВСУ бросили тела украинских солдат в красноармейском «котле».