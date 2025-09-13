Мир

Увеличилось число пострадавших при взрыве в европейской столице

El Pais: Количество пострадавших при взрыве в Мадриде достигло 25
Фото: Reuters

Не менее 25 человек пострадали в результате взрыва газа в подвале жилого дома в мадридском районе Пуэнте-де-Вальекас, сообщает издание El Pais.

По данным местных властей, трое пострадавших находятся в критическом состоянии, двое — в состоянии средней тяжести. Здание частично разрушено, а жители эвакуированы.

«Взрыв произошел около 15:00 на улице Мануэля Марото в субботу, 13 сентября. Взрывная волна разрушила стену соседнего бара Mis Tesoros и часть подъезда жилого дома»,— сообщает полиция.

Ранее сообщалось, что экстренные службы оказали помощь 14 пострадавшим, один из которых находится в тяжелом состоянии. 17 пожарных машин прибыли на место происшествия.

