19:43, 13 сентября 2025Мир

В баре европейской столицы прогремел взрыв

В баре Мадрида произошел взрыв, пострадало несколько человек
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Madrid Emergency Services / Handout / Reuters

В баре на улице Мануэля Марото в Мадриде произошел взрыв, есть пострадавшие. Об этом сообщает информационное бюро экстренной помощи города в своем официальном аккаунте Х.

«Экстренные службы оказали помощь 14 пострадавшим, один из которых находится в тяжелом состоянии. 17 пожарных машин прибыли на место происшествия», — отмечается в публикации.

Кроме того, место взрыва в европейской столице осматривают кинологи. В настоящий момент причины инцидента неизвестны.

19 июля в Дюссельдорфе пострадали 19 человек при взрыве пиротехники на ярмарке, четверо из них получили тяжелые травмы.

