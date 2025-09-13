В Германии указали на серьезную уязвимость перед Россией

Гендиректор Quantum Systems: Германия не сможет противостоять российским дронам

С нынешним арсеналом Германия не сможет противостоять гипотетическим атакам российских дронов. Об этом заявил гендиректор компании — производителя беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Quantum Systems Флориан Зайбель, чьи слова приводит N-tv.

«С нашим нынешним арсеналом мы не выдержали бы и четырех недель атак российских беспилотников, подобных тем, что происходят на Украине», — сказал он.

По словам Зайбеля, острая нехватка дронов является одним из наиболее слабых мест НАТО, а Германии и другим европейским странам следует наращивать производство БПЛА и строить новые предприятия по их изготовлению.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте сообщил, что альянс начнет операцию «Восточный часовой», целью которой является усиление обороны его восточного фланга, в ответ на инцидент с дронами в Польше.