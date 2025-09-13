В России заявили о невозможности возврата Украины на границы 1991 года

Украина не сможет выйти на границы 1991 года. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник, чьи слова приводит ТАСС.

«Украина ищет любую новую формулировку так называемой победы. Что может быть победой для Украины в логике украинских властей? Выход на границы 1991 года, что является недостижимым? Они хотели бы видеть это победой», — сказал он.

Дипломат напомнил, что скармливание Киевом фейковых побед населению сопровождается уничтожением своих собственных граждан при помощи «бусификации».

Ранее глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев заявил, что украинцам не стоит рассчитывать на возвращение к границам 1991 года. Гетманцев подчеркнул, что вместо этого Киев ждут «тяжелые компромиссы».