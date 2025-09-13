Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
15:02, 13 сентября 2025Забота о себеЭксклюзив

Врач раскрыл неожиданный побочный эффект алкоголя

Кардиолог Голикова: Употребление алкоголя может спровоцировать развитие аритмии
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Jose A. Bernat Bacete / Getty Images

Употребление алкоголя провоцирует не только поражение печени, но и сердечно-сосудистые заболевания, рассказала кандидат медицинских наук, кардиолог, врач по функциональной диагностике сети клиник «Семейная» Елена Голикова. Этот неожиданный побочный эффект спиртных напитков она раскрыла в разговоре с «Лентой.ру».

Самым частым негативным последствием алкоголя для сердечно-сосудистой системы врач назвала аритмию. Она обычно возникает после злоупотребления спиртными напитками во время выходных или праздников, уточнила доктор. «Нарушения ритма разнообразны: от относительно безобидной синусовой тахикардии и "перебоев" в работе сердца до мерцательной аритмии, которая сопровождается повышенным риском инсульта и опасной для жизни желудочковой тахикардией», — объяснила Голикова.

Материалы по теме:
Миллионы россиян решили поднять уровень железа в крови. Как забота о здоровье превратилась в ферритиновое безумие
Миллионы россиян решили поднять уровень железа в крови. Как забота о здоровье превратилась в ферритиновое безумие
27 апреля 2025
Кровотечения, аллергии и токсические реакции. Как правильно пить таблетки, чтобы не навредить себе?
Кровотечения, аллергии и токсические реакции. Как правильно пить таблетки, чтобы не навредить себе?
3 июня 2025

Еще одним типичным последствием употребления даже небольших доз алкоголя является повышение артериального давления, добавила Голикова. Она предупредила, что гипертония, если ее не лечить, значительно повышает риск развития инфаркта, инсульта, аритмий, сердечной недостаточности и множества других сердечно-сосудистых и неврологических осложнений.

Также, по словам врача, из-за злоупотребления спиртными напитками может развиться алкогольная кардиомиопатия. В этом случае у человека появляется сердечная недостаточность с сильной одышкой, иногда не дающей пройти несколько шагов, слабостью и отеками ног, а потом и туловища.

Если человек не бросит пить, алкогольная кардиомиопатия быстро приведет его к смерти. Считается, что до половины всех случаев «беспричинной» сердечной недостаточности вызваны именно алкогольной зависимостью

Елена Голиковакандидат медицинских наук, кардиолог

Ранее кардиолог Валерия Бонадыкова раскрыла способ заподозрить проблемы с сердцем по одному симптому. По ее словам, признаком серьезных нарушений в работе сердечно-сосудистой системы может быть одышка.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп назвал два условия «серьезных санкций» против России

    В ЛНР ушел из жизни закрывший жену от дрона ВСУ волонтер

    ВС России начали использовать оптоволоконные БПЛА «Молния-2»

    Собянин пообещал удвоить протяженность метро Москвы

    Украинские гимнасты снялись с международного турнира из-за Мельниковой

    Путин призвал оставить Россию в числе лидеров освоения космоса

    ВСУ нанесли удар беспилотниками по жилому дому в российском регионе

    Дезертиров ВСУ предложили отпускать в Белоруссию

    Трамп придумал новую меру в конфликте на Украине

    Родченков признался в проблемах с психикой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости