Врач раскрыл неожиданный побочный эффект алкоголя

Кардиолог Голикова: Употребление алкоголя может спровоцировать развитие аритмии

Употребление алкоголя провоцирует не только поражение печени, но и сердечно-сосудистые заболевания, рассказала кандидат медицинских наук, кардиолог, врач по функциональной диагностике сети клиник «Семейная» Елена Голикова. Этот неожиданный побочный эффект спиртных напитков она раскрыла в разговоре с «Лентой.ру».

Самым частым негативным последствием алкоголя для сердечно-сосудистой системы врач назвала аритмию. Она обычно возникает после злоупотребления спиртными напитками во время выходных или праздников, уточнила доктор. «Нарушения ритма разнообразны: от относительно безобидной синусовой тахикардии и "перебоев" в работе сердца до мерцательной аритмии, которая сопровождается повышенным риском инсульта и опасной для жизни желудочковой тахикардией», — объяснила Голикова.

Еще одним типичным последствием употребления даже небольших доз алкоголя является повышение артериального давления, добавила Голикова. Она предупредила, что гипертония, если ее не лечить, значительно повышает риск развития инфаркта, инсульта, аритмий, сердечной недостаточности и множества других сердечно-сосудистых и неврологических осложнений.

Также, по словам врача, из-за злоупотребления спиртными напитками может развиться алкогольная кардиомиопатия. В этом случае у человека появляется сердечная недостаточность с сильной одышкой, иногда не дающей пройти несколько шагов, слабостью и отеками ног, а потом и туловища.

Если человек не бросит пить, алкогольная кардиомиопатия быстро приведет его к смерти. Считается, что до половины всех случаев «беспричинной» сердечной недостаточности вызваны именно алкогольной зависимостью Елена Голикова кандидат медицинских наук, кардиолог

