Россиянам раскрыли способ заподозрить проблемы с сердцем по одному симптому

Врач Бонадыкова: При проблемах с сердцем одышка усиливается в положении лежа

Одышка может быть признаком серьезных нарушений в работе сердца, хотя иногда возникает и по другим причинам, рассказала кардиолог «Скандинавского Центра Здоровья» Валерия Бонадыкова. В разговоре с «Лентой.ру» она раскрыла россиянам способ заподозрить проблемы с сердечно-сосудистой системой по этому симптому.

Врач объяснила, что иногда одышка возникает из-за лишнего веса, анемии или плохой физической формы. Если же она спровоцирована проблемами с сердцем, одышка усиливается при физической нагрузке или в положении лежа, но ослабевает в сидячем положении. Особенно насторожиться стоит, если эта проблема появилась внезапно и сопровождается отеками, головокружением, кашлем и чувством сдавленности в груди.

«Для "сердечной" одышки характерны ночные приступы, когда человек просыпается от нехватки воздуха. Это отличает ее от бронхиальной астмы, при которой дыхание нарушается из-за сужения бронхов и часто сопровождается свистом», — рассказала Бонадыкова. В этом случае, по ее словам, человеку становится легче, если он лежит с приподнятой головой.

Особенно внимательными к внезапному появлению одышки надо быть людям с сахарным диабетом, повышенным давлением и тем, у кого уже диагностированы проблемы с сердцем или сосудами. Врач предупредила, что в этом случае даже незначительная одышка может сигнализировать о серьезном ухудшении состояния здоровья и требовать лечения.

