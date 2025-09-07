Забота о себе
11:35, 7 сентября 2025Забота о себеЭксклюзив

Россиянам раскрыли способ заподозрить проблемы с сердцем по одному симптому

Врач Бонадыкова: При проблемах с сердцем одышка усиливается в положении лежа
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Yurii_Yarema / Shutterstock / Fotodom

Одышка может быть признаком серьезных нарушений в работе сердца, хотя иногда возникает и по другим причинам, рассказала кардиолог «Скандинавского Центра Здоровья» Валерия Бонадыкова. В разговоре с «Лентой.ру» она раскрыла россиянам способ заподозрить проблемы с сердечно-сосудистой системой по этому симптому.

Врач объяснила, что иногда одышка возникает из-за лишнего веса, анемии или плохой физической формы. Если же она спровоцирована проблемами с сердцем, одышка усиливается при физической нагрузке или в положении лежа, но ослабевает в сидячем положении. Особенно насторожиться стоит, если эта проблема появилась внезапно и сопровождается отеками, головокружением, кашлем и чувством сдавленности в груди.

«Для "сердечной" одышки характерны ночные приступы, когда человек просыпается от нехватки воздуха. Это отличает ее от бронхиальной астмы, при которой дыхание нарушается из-за сужения бронхов и часто сопровождается свистом», — рассказала Бонадыкова. В этом случае, по ее словам, человеку становится легче, если он лежит с приподнятой головой.

Особенно внимательными к внезапному появлению одышки надо быть людям с сахарным диабетом, повышенным давлением и тем, у кого уже диагностированы проблемы с сердцем или сосудами. Врач предупредила, что в этом случае даже незначительная одышка может сигнализировать о серьезном ухудшении состояния здоровья и требовать лечения.

Ранее кардиолог Евгений Кокин объяснил разрушающее воздействие стресса на сердце. По его словам, из-за стресса повышается уровень гормонов стресса адреналина и кортизола, которые ускоряют работу сердца и сужают сосуды, что может привести к резкому повышению артериального давления.

    Все новости