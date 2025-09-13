ВСУ нанесли удар беспилотниками по жилому дому в российском регионе

Гладков: Двое белгородцев пострадали при атаке ВСУ на многоквартирный дом

Двое мирных жителей пострадали при ударе дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по многоквартирному дому в Белгороде. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Многоквартирный дом в Белгороде атакован беспилотником ВСУ. Пострадали двое мирных жителей. (...) В результате детонации повреждены окна, внутренняя отделка и фасад», — написал он.

По словам главы региона, пострадавшие в результате атаки мужчина и женщина были госпитализированы с предварительным диагнозом «баротравма».

Ранее Гладков сообщил, что массированная атака беспилотников на Белгород и Белгородский район продолжается четвертый день, и назвал ситуацию «крайне сложной».