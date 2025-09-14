Данные о раздаче в Брянске уже заполненных бюллетеней для голосования оказались фейком

Снимок с заполненными бюллетенями в доме-интернате в Брянске оказался фейковым

В соцсетях появилось сообщение, что в Брянске в доме-интернате пожилым людям выдают уже заполненные заранее бюллетени.

«Судя по фото, брянским пенсионерам выдают бюллетени с уже проставленными галочками напротив "правильного" кандидата», — говорится в распространяемом сообщении, к которому также прилагается фото пожилых женщин, сидящих в очереди на голосование. На столе перед одной из них лежат бюллетени. На них якобы уже проставлены галочки.

Данный снимок является фейковым. Оригинал был опубликован в группе дома-интерната во «ВКонтакте». В публикации приводится несколько фото, в том числе и распространяемое. На оригинальном снимке можно увидеть, что на столе лежат пустые бюллетени без галочек. Так, можно сделать вывод, что они были дорисованы в фотошопе.

Данные о том, что в брянском доме-интернате для пожилых людей выдают уже заполненные бюллетени, не получили распространения в СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».