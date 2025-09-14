Сегодня, 14 сентября, в России отмечается День танкиста. Танковые войска — главная ударная сила сухопутных войск Вооруженных сил России. Военнослужащие танковых войск в условиях боевых действий днем и ночью обеспечивают как оборону, так и наступление российской армии. В чем суть Дня танкиста, какие существуют традиции и как принято поздравлять танкистов и всех, кто имеет отношение к танковому делу, — в материале «Ленты.ру».
Дата Дня танкиста в 2025 году
Праздник День танкиста в России установлен официально и отмечается ежегодно во второе воскресенье сентября. В 2025 году праздновать танкисты будут 14-го числа.
День танкиста в 2025 году отмечается в воскресенье 14 сентября
История праздника
В России праздник в честь танкистов установили еще в 1946 году, чтобы подчеркнуть значение и заслуги танковых войск и танкостроителей в Великой Отечественной войне. Тогда президиум Верховного совета СССР постановил учредить всесоюзный День танкистов и праздновать его во всех столицах союзных республик и в центрах советского танкостроения: от Сталинграда и Ленинграда до Челябинска и Свердловска.
Дата праздника изначально была фиксированной — 11 сентября. В этот день советские танковые войска прорвали оборону немцев в Восточных Карпатах.
Незадолго до первого Дня танкиста, 8 сентября, на Красной площади состоялся боевой парад-марш 4-й гвардейской Кантемировской танковой дивизии. Зрители наблюдали колонны танков, бронетранспортеров, самоходных установок, зенитной артиллерии и мотоциклов. Танкистов чествовали салютом на двадцать артиллерийских залпов.
Тогда в официальном поздравлении Верховный главнокомандующий Вооруженными силами СССР Иосиф Сталин отмечал заслуги танкистов «в деле разгрома фашистской Германии и империалистической Японии».
На полях сражений советские танкисты показали беспримерное мужество и с честью выполнили свой долг перед Родиной. Празднуя сегодня День танкистов, советский народ и его Вооруженные силы чествуют героических защитников нашей Родины — танкистов и отмечают заслуги танкостроителей в оснащении Вооруженных сил бронетанковой техникой
История танковых войск неразрывно связана с отечественным танкостроением, которое фактически с нуля было создано за два десятилетия до начала Великой Отечественной войны.
Принято считать, что начало развитию отрасли было положено в августе 1920 года. Тогда прошел ходовые испытания первый советский танк «Рено русский», созданный на заводе «Красное Сормово» в Нижнем Новгороде.
В сентябре 1919 года ведущим инженерам и конструкторам Сормовского и других заводов было поручено разработать первую партию легких танков. За основу взяли французский танк Renault FT-17. Это была трофейная машина: ее красноармейцы отбили в ходе Гражданской войны у Белой армии, получавшей вооружение у Запада.
Завод «Красное Сормово», имевший опыт выпуска тяжелых машин, — в годы Гражданской войны предприятие производило бронепоезда и бронетранспортеры — с задачей справился. Первый «Рено русский», или как его еще называли «Борец за свободу товарищ Ленин», создали меньше чем за год и вывели на тестовые испытания 31 августа 1920 года.
Это был однобашенный легкий танк с противопульным бронированием и пушечно-пулеметным вооружением. Машина весила 7 тонн, развивала скорость по шоссе до 8,5 километра в час, могла преодолеть подъем до 38 градусов, ров шириной до 1,8 метра и глубину брода до 0,7 метра.
«Рено русский» в сражениях не участвовал, однако стал настоящим первопроходцем в танкостроении. С того момента конструкторы и инженеры начали активные разработки танков, опираясь как на зарубежный опыт, так и на собственные изыскания.
В 1920-х и 1930-х выпускались легкие, средние и быстроходные танки, например, МС-1, Т-24, Т-28, А-32, БТ в различных модификациях. Машины постоянно совершенствовались: конструкторы и инженеры дорабатывали броню, вооружение и двигатели.
В итоге к началу Великой Отечественной войны советская армия получила легендарные танки Т-34 — подвижные, маневренные, с усиленной бронезащитой и мощной 76-миллиметровой пушкой со стволом 41-го калибра.
С того момента День танкистов праздновали ежегодно. А в 1980 году его внесли в список официальных праздничных и памятных дат и вместо 11 сентября постановили проводить во второе воскресенье сентября.
В современной России праздник в честь танкистов сохранили. В 2006 году по указу президента страны Владимира Путина «в целях возрождения и развития отечественных воинских традиций» был установлен День танкиста как один из профессиональных праздников в Вооруженных силах России. Дата празднования осталась прежней — второе воскресенье сентября.
Традиции
В День танкиста поздравляют всех, кто имеет отношение к бронетанковым войскам, а также к танковой промышленности: действующих профессиональных военных, военных пенсионеров и ветеранов, техников, инженеров и конструкторов, а также тех, кто проходил в танковых войсках срочную службу.
Есть у Дня танкиста и свои традиции. Например, для танкистов и всех поклонников танкового дела музеи организовывают выставки танков с возможностью заглянуть в боевые отделения машин, проводят исторические экскурсии и мастер-классы на военную тематику.
В городах, где есть воинские части, военнослужащие в День танкиста проводят парады и показательные выступления на танках с выстрелами, прыжками с трамплинов и другими трюками. Например, в главном парке Вооруженных сил России «Патриот» в городе Кубинка Московской области гостям в День танкиста традиционно демонстрируют возможности отечественных танков Т-34, Т-55, Т-62 и других.
Танкистам и работникам танкостроительных заводов по случаю праздника вручают ордена и знаки отличия. Например, государственные награды «За отвагу» и «За храбрость», ведомственные медали «За отличие в службе в Сухопутных войсках», благодарственные письма.
Вспоминают в День танкиста и погибших товарищей. Существует традиция возлагать цветы к мемориальным комплексам и служить в память о танкистах молебны.
Как поздравить танкиста
Если танкист отмечает праздник в кругу семьи, в этот день устраивают застолье. Родные отмечают заслуги военного и благодарят за отвагу. Поздравления с Днем танкиста.
- С праздником, защитник! Днем и ночью, в жару и стужу, танкисты стоят на страже нашей Родины. Пусть сила, верность и честь всегда будут твоими спутниками, а память о славных подвигах вдохновляет на новые достижения.
- С Днем танкиста! Ты — наследник славных военных традиций, которые не меркнут с годами. Пусть каждый бой будет честным, а каждый день — шагом к светлому будущему, за которое стоит бороться.
- Поздравляю с Днем танкиста. Твоя служба — живое свидетельство доблести и преданности Родине. Пусть каждый день приносит уверенность, а судьба щедро награждает за стойкость.
Обратиться к военному можно и со словами из культовых песен о танкистах. Таких произведений немало, например, «Три танкиста» (Дмитрий и Даниил Покрасс, Борис Ласкин), «Танки быстроходные» (Матвей Блантер, Яков Хелемский), «Тридцатьчетверка» (Зиновий Компанеец, Осип Колычев). Не обходится и без культовой песни «Марш советских танкистов» (Дмитрий и Даниил Покрасс, Борис Ласкин).
Броня крепка, и танки наши быстры,
И наши люди мужества полны:
В строю стоят советские танкисты —
Своей великой Родины сыны
Еще один вариант отметить День танкиста — устроить просмотр фильмов, прославляющих подвиги танкистов. Например, советских лент «Жаворонок» (1964), «На войне как на войне» (1968), «Освобождение» (1967-1971) или современных «Танки» (2018) и «Т-34» (2019).
Интересные факты
- Самые распространенные танки в Вооруженных силах России сегодня: Т-72, Т-62, Т-90. Боевые машины с советских времен производит концерн «Уралвагонзавод», который сейчас принадлежит госкорпорации «Ростех». Танки регулярно совершенствуются под условия современных боевых действий. К примеру, модифицированные Т-72Б3М и Т-90М оснащены средствами для подавления беспилотников и защиты от FPV-дронов.
- В России существует конкурс для танкистов «Танковый биатлон». Это зрелищные состязания танковых экипажей, которые состоят из индивидуальных гонок и эстафеты. За время биатлона команды проходят маршруты с препятствиями и поражают цели из пушек и пулеметов. Фестиваль проводится на полигоне Минобороны России «Алабино» в Московской области. В разные годы в нем состязались танкисты из России, Белоруссии, Китая, Казахстана, Армении, Индии и других стран.
- В распоряжении российских танкистов есть «летающие танки». Это боевые машины Т-80, выпускаемые с советских времен. Основное преимущество «восьмидесятых» — газотурбинные двигатели, за счет которых танки практически бесшумно подкрадываются к противнику. А летающими Т-80 прозвали потому, что танки способны совершать мощнейшие прыжки с трамплина. Так, однажды «восьмидесятый» в модификации Т-80У пролетел с трамплина вперед около 14 метров.