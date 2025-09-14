День танкиста в 2025 году: суть, история, традиции праздника и поздравления для танкистов

Сегодня, 14 сентября, в России отмечается День танкиста. Танковые войска — главная ударная сила сухопутных войск Вооруженных сил России. Военнослужащие танковых войск в условиях боевых действий днем и ночью обеспечивают как оборону, так и наступление российской армии. В чем суть Дня танкиста, какие существуют традиции и как принято поздравлять танкистов и всех, кто имеет отношение к танковому делу, — в материале «Ленты.ру».

Дата Дня танкиста в 2025 году

Праздник День танкиста в России установлен официально и отмечается ежегодно во второе воскресенье сентября. В 2025 году праздновать танкисты будут 14-го числа.

Фото: Вадим Жернов / РИА Новости

История праздника

В России праздник в честь танкистов установили еще в 1946 году, чтобы подчеркнуть значение и заслуги танковых войск и танкостроителей в Великой Отечественной войне. Тогда президиум Верховного совета СССР постановил учредить всесоюзный День танкистов и праздновать его во всех столицах союзных республик и в центрах советского танкостроения: от Сталинграда и Ленинграда до Челябинска и Свердловска.

Дата праздника изначально была фиксированной — 11 сентября. В этот день советские танковые войска прорвали оборону немцев в Восточных Карпатах.

Незадолго до первого Дня танкиста, 8 сентября, на Красной площади состоялся боевой парад-марш 4-й гвардейской Кантемировской танковой дивизии. Зрители наблюдали колонны танков, бронетранспортеров, самоходных установок, зенитной артиллерии и мотоциклов. Танкистов чествовали салютом на двадцать артиллерийских залпов.

Тогда в официальном поздравлении Верховный главнокомандующий Вооруженными силами СССР Иосиф Сталин отмечал заслуги танкистов «в деле разгрома фашистской Германии и империалистической Японии».

На полях сражений советские танкисты показали беспримерное мужество и с честью выполнили свой долг перед Родиной. Празднуя сегодня День танкистов, советский народ и его Вооруженные силы чествуют героических защитников нашей Родины — танкистов и отмечают заслуги танкостроителей в оснащении Вооруженных сил бронетанковой техникой Иосиф Сталин секретарь ЦК КПСС, председатель Совета министров СССР, министр Вооруженных сил СССР

Становление отечественного танкостроения История танковых войск неразрывно связана с отечественным танкостроением, которое фактически с нуля было создано за два десятилетия до начала Великой Отечественной войны. Принято считать, что начало развитию отрасли было положено в августе 1920 года. Тогда прошел ходовые испытания первый советский танк «Рено русский», созданный на заводе «Красное Сормово» в Нижнем Новгороде. В сентябре 1919 года ведущим инженерам и конструкторам Сормовского и других заводов было поручено разработать первую партию легких танков. За основу взяли французский танк Renault FT-17. Это была трофейная машина: ее красноармейцы отбили в ходе Гражданской войны у Белой армии, получавшей вооружение у Запада. Завод «Красное Сормово», имевший опыт выпуска тяжелых машин, — в годы Гражданской войны предприятие производило бронепоезда и бронетранспортеры — с задачей справился. Первый «Рено русский», или как его еще называли «Борец за свободу товарищ Ленин», создали меньше чем за год и вывели на тестовые испытания 31 августа 1920 года. Это был однобашенный легкий танк с противопульным бронированием и пушечно-пулеметным вооружением. Машина весила 7 тонн, развивала скорость по шоссе до 8,5 километра в час, могла преодолеть подъем до 38 градусов, ров шириной до 1,8 метра и глубину брода до 0,7 метра. «Рено русский» в сражениях не участвовал, однако стал настоящим первопроходцем в танкостроении. С того момента конструкторы и инженеры начали активные разработки танков, опираясь как на зарубежный опыт, так и на собственные изыскания. В 1920-х и 1930-х выпускались легкие, средние и быстроходные танки, например, МС-1, Т-24, Т-28, А-32, БТ в различных модификациях. Машины постоянно совершенствовались: конструкторы и инженеры дорабатывали броню, вооружение и двигатели. В итоге к началу Великой Отечественной войны советская армия получила легендарные танки Т-34 — подвижные, маневренные, с усиленной бронезащитой и мощной 76-миллиметровой пушкой со стволом 41-го калибра.

С того момента День танкистов праздновали ежегодно. А в 1980 году его внесли в список официальных праздничных и памятных дат и вместо 11 сентября постановили проводить во второе воскресенье сентября.

В современной России праздник в честь танкистов сохранили. В 2006 году по указу президента страны Владимира Путина «в целях возрождения и развития отечественных воинских традиций» был установлен День танкиста как один из профессиональных праздников в Вооруженных силах России. Дата празднования осталась прежней — второе воскресенье сентября.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Традиции

В День танкиста поздравляют всех, кто имеет отношение к бронетанковым войскам, а также к танковой промышленности: действующих профессиональных военных, военных пенсионеров и ветеранов, техников, инженеров и конструкторов, а также тех, кто проходил в танковых войсках срочную службу.

Есть у Дня танкиста и свои традиции. Например, для танкистов и всех поклонников танкового дела музеи организовывают выставки танков с возможностью заглянуть в боевые отделения машин, проводят исторические экскурсии и мастер-классы на военную тематику.

В городах, где есть воинские части, военнослужащие в День танкиста проводят парады и показательные выступления на танках с выстрелами, прыжками с трамплинов и другими трюками. Например, в главном парке Вооруженных сил России «Патриот» в городе Кубинка Московской области гостям в День танкиста традиционно демонстрируют возможности отечественных танков Т-34, Т-55, Т-62 и других.

Фото: Марина Молдавская / РИА Новости

Танкистам и работникам танкостроительных заводов по случаю праздника вручают ордена и знаки отличия. Например, государственные награды «За отвагу» и «За храбрость», ведомственные медали «За отличие в службе в Сухопутных войсках», благодарственные письма.

Вспоминают в День танкиста и погибших товарищей. Существует традиция возлагать цветы к мемориальным комплексам и служить в память о танкистах молебны.

Как поздравить танкиста

Если танкист отмечает праздник в кругу семьи, в этот день устраивают застолье. Родные отмечают заслуги военного и благодарят за отвагу. Поздравления с Днем танкиста.

С праздником, защитник! Днем и ночью, в жару и стужу, танкисты стоят на страже нашей Родины. Пусть сила, верность и честь всегда будут твоими спутниками, а память о славных подвигах вдохновляет на новые достижения.

С Днем танкиста! Ты — наследник славных военных традиций, которые не меркнут с годами. Пусть каждый бой будет честным, а каждый день — шагом к светлому будущему, за которое стоит бороться.

Поздравляю с Днем танкиста. Твоя служба — живое свидетельство доблести и преданности Родине. Пусть каждый день приносит уверенность, а судьба щедро награждает за стойкость.

Фото: Марина Молдавская / РИА Новости

Обратиться к военному можно и со словами из культовых песен о танкистах. Таких произведений немало, например, «Три танкиста» (Дмитрий и Даниил Покрасс, Борис Ласкин), «Танки быстроходные» (Матвей Блантер, Яков Хелемский), «Тридцатьчетверка» (Зиновий Компанеец, Осип Колычев). Не обходится и без культовой песни «Марш советских танкистов» (Дмитрий и Даниил Покрасс, Борис Ласкин).

Броня крепка, и танки наши быстры,

И наши люди мужества полны:

В строю стоят советские танкисты —

Своей великой Родины сыны слова песни «Марш советских танкистов»

Еще один вариант отметить День танкиста — устроить просмотр фильмов, прославляющих подвиги танкистов. Например, советских лент «Жаворонок» (1964), «На войне как на войне» (1968), «Освобождение» (1967-1971) или современных «Танки» (2018) и «Т-34» (2019).

Кадр: фильм «На войне как на войне»

