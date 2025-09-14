Путешествия
Посольство Германии разъяснило ситуацию с выдачей виз россиянам

Посольство Германии: Речь идет об ограничениях выдачи виз россиянам от 2022 года
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Southern Wind / Shutterstock / Fotodom  

Правительство ФРГ выдает туристические визы гражданам России в рамках ограничений от 2022 года. Об этом ТАСС сообщили в посольстве Германии в России.

«Речь идет об ограничениях 2022 года», — сообщили в дипломатическом учреждении.

Немецкое посольство разъяснило сообщение RTVI об ужесточении выдачи виз россиянам. В качестве причины такого решения представители дипмиссии назвали «повышенные риски безопасности» для Европейского союза на фоне боевых действий на Украине.

Ранее генеральное консульство Испании в Москве временно прекратило прием заявлений на получение виз. Дипучреждение объяснило ситуацию «техническими причинами».

