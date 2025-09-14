Российский школьник с товарищем пытался поджечь релейный шкаф на железной дороге

В Перми арестовали подростка за попытку теракта на железной дороге. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Задержанный обвиняется по статье 30, 205 («Попытка совершения террористического акта») УК РФ.

По данным следствия, двое подростков в возрасте 11 и 15 лет пытались поджечь релейный шкаф для дестабилизации деятельности органов власти. Возраста ответственности по данной статье достиг только один из них.

Суд избрал в отношении несовершеннолетнего меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца.

