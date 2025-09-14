Силовые структуры
13:29, 14 сентября 2025Силовые структуры

Российский школьник с товарищем пытался поджечь релейный шкаф на железной дороге

В Перми арестовали подростка за попытку теракта на железной дороге
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

В Перми арестовали подростка за попытку теракта на железной дороге. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Задержанный обвиняется по статье 30, 205 («Попытка совершения террористического акта») УК РФ.

По данным следствия, двое подростков в возрасте 11 и 15 лет пытались поджечь релейный шкаф для дестабилизации деятельности органов власти. Возраста ответственности по данной статье достиг только один из них.

Суд избрал в отношении несовершеннолетнего меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца.

Ранее сообщалось, что российский школьник остался без гонорара после поломки на железной дороге.

