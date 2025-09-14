Россия
13:16, 14 сентября 2025Россия

Силы ПВО сбили утром над Россией 18 дронов

Силы ПВО перехватили и уничтожили 18 украинских беспилотников самолетного типа
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Министерство обороны РФ / ТАСС

С 08:30 до 12:00 14 сентября дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 18 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Министерства обороны России.

По данным ведомства, 13 аппаратов были сбиты над Белгородской областью, 4 — над Курской и 1 — над территорией Нижегородской области.

Ранее стало известно, что в городе Кириши в Ленинградской области из-за падения обломков беспилотника загорелся нефтеперерабатывающий завод. По словам губернатора Александра Дрозденко, пожар в Киришах был оперативно потушен, пострадавших нет. Всего в районе города силы ПВО сбили три дрона.

