Стало известно о приближении российских военных к Северску

Глава ДНР Пушилин: ВС РФ подходят к Северску с нескольких направлений

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что бойцы Вооруженных сил (ВС) России подходят к Северску. Об этом он написал в Telegram-канале.

Пушилин уточнил, что российские военные подходят к Северску с нескольких направлений. Известно, что на добропольском направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) стягивают дополнительные резервы к Золотому Колодцу, однако российские войска разбивают украинские подразделения.

«Красноармейское направление: мы видим, что основные боестолкновения происходят на текущей неделе в районе населенного пункта Родинское, также в районе Удачного были очень серьезные боестолкновения. При этом мы видим продолжающийся охват Красноармейско-Дмитровской агломерации, причем уже с городскими боями в том числе», — добавил он.

Ранее Минобороны сообщило, что российские военные взяли под контроль населенный пункт Федоровка в ДНР. В ведомстве уточнили, село заняли подразделения Южной группировки войск.