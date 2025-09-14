Бывший СССР
08:29, 14 сентября 2025Бывший СССР

Украина отказалась покупать индийскую нефть

«Укрнафта» отказалась от закупок нефти индийского происхождения
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Украина отказалась покупать индийскую нефть. Как сообщает издание «Нефтерынок», крупнейшая нефтяная компания республики «Укрнафта» перестанет закупать нефтепродукты индийского происхождения.

В настоящее время компания готовится ко второму туру тендеров на закупку бензина, дизеля и сжиженного природного газа, которые будут поставлены в октябре и четвертом квартале текущего года. В тендере не будут рассматриваться энергоресурсы из России, Белоруссии, Ирана и Индии.

Госкомпания впервые добавила Индию в список стран, чьи нефтепродукты она не будет покупать. В заявках на тендер должна указываться страна происхождения сырья. Ограничения на индийское топливо связывают с тем, что Индия является одним из крупнейших покупателей российской нефти.

По итогам первой половины 2025 года суммарные объемы поставок российских энергоресурсов в Индию, являющуюся для отечественных экспортеров главным рынком сбыта наряду с Китаем, увеличились примерно на 15 процентов в сравнении с аналогичным периодом 2024-го.

