10:51, 14 сентября 2025Спорт

В Госдуме оценили отказ украинских гимнасток от участия в турнире из-за Мельниковой

Депутат Хамитов назвал отказ украинских гимнасток от участия в турнире истерикой
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)
Ангелина Мельникова

Ангелина Мельникова. Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Депутат Госдумы Амир Хамитов оценил отказ сборной Украины по гимнастике от участия в этапе World Challenge Cup в Париже из-за россиянки Ангелины Мельниковой. Его слова приводит РИА Новости.

Хамитов назвал происходящее политической истерикой. По его мнению, когда спортсмены боятся соперничества и прячутся за бойкотами, они признают собственное бессилие. «Эта ситуация выглядит жалко и нелепо», — заявил депутат.

Ранее сборная Украины снялась с этапа World Challenge Cup в Париже. Украинская сторона посчитала, что Международной федерации гимнастики (FIG) не следует допускать Мельникову из-за ее связей с ЦСКА.

Соревнования проходят с 13 по 14 сентября. Для Мельниковой это первый старт под эгидой FIG почти за четыре года: в последний раз она выступала на турнире FIG в октябре 2021 года — на чемпионате мира в японском Китакюсю, где выиграла золото в личном многоборье, серебро в вольных упражнениях и бронзу в опорном прыжке.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
