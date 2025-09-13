Украинские гимнасты снялись с международного турнира из-за Мельниковой

Украинские гимнасты снялись с турнира в Париже из-за участия Мельниковой

Украинские гимнасты снялись с турнира World Challenge Cup в Париже. Об этом сообщается на сайте Французской федерации гимнастики.

Причиной стало участие в соревнованиях россиянки Ангелины Мельниковой. По мнению украинской стороны, Международной федерации гимнастики (FIG) не следует допускать Мельникову из-за ее связей с ЦСКА.

До этого президент Федерации гимнастики Украины Ирина Дерюгина заявила о возможном бойкоте украинской командой World Challenge Cup в Париже. Она просила FIG пересмотреть решение о допуске Мельниковой.

Турнир проходит с 13 по 14 сентября. Для Мельниковой это будет первый старт под эгидой FIG почти за четыре года: в последний раз она выступала на турнире FIG в октябре 2021 года — на чемпионате мира в японском Китакюсю, где выиграла золото в личном многоборье, серебро в вольных упражнениях и бронзу в опорном прыжке.