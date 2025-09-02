Спорт
15:02, 2 сентября 2025Спорт

Украина пригрозила бойкотом турнира в Париже из-за допуска российской чемпионки ОИ

Украина может бойкотировать турнир в Париже из-за допуска гимнастки Мельниковой
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)
Ангелина Мельникова

Ангелина Мельникова. Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Президент Федерации гимнастики Украины Ирина Дерюгина заявила о возможном бойкоте украинской командой World Challenge Cup в Париже, если Международная федерация гимнастики (FIG) не изменит решение о допуске российской гимнастки Ангелины Мельниковой, олимпийской чемпионки 2021 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на комментарий Дерюгиной для Forbes.

FIG зарегистрировала пятерых российских и белорусских спортсменов как нейтральных участников на турнир в Париже, в том числе Мельникову, что вызвало недовольство украинской стороны. Украинцы обвиняют 25-летнюю гимнастку в поддержке конфликта между Россией и Украиной и считают, что предоставление нейтрального статуса таким спортсменам дискредитирует сам институт нейтральности.

Ирина Дерюгина подчеркнула, что если FIG не отреагирует на эти обвинения, Украина может сняться с соревнований в знак пассивного протеста. На данный момент в заявке на турнир числятся семь украинских гимнастов. World Challenge Cup в Париже пройдет 13-14 сентября.

Ранее сообщалось, что Мельниковой запретили выступать на международных турнирах под песню «Младший лейтенант». Спортсменка отметила, что запрет связан с тем, что россиянам нельзя выступать под иностранную музыку, при этом разрешены и не все отечественные треки. .

