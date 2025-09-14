Мир
20:19, 14 сентября 2025Мир

Во Франции увидели одержимость Макрона Путиным

Филиппо: Эммануэль Макрон явно одержим Владимиром Путиным
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ian Langsdon / Pool / Reuters

Глава Франции Эммануэль Макрон явно одержим президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо во время выступления в городе Аррас, видео опубликовано на YouTube-канале LDC News Agency.

«Все признаки налицо, он говорит об этом утром, днем и вечером. Это одержимость», — подчеркнул политик.

Филиппо подчеркнул, что французское общество должно осознать отсутствие угрозы со стороны России. По его мнению, настоящей угрозой Франции является ее президент. «Я спрашиваю, не влюблен ли Макрон в него [Путина] немного?» — задался вопросом политик.

Ранее немецкий политолог и политический мыслитель Ульрике Геро предсказала в интервью «Ленте.ру» последствия выхода Трампа из конфликта на Украине. Она подчеркнула, что Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и премьер-министр Великобритании Кир Стармер хотят войны с Россией любой ценой.

