Филиппо: Эммануэль Макрон явно одержим Владимиром Путиным

Глава Франции Эммануэль Макрон явно одержим президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо во время выступления в городе Аррас, видео опубликовано на YouTube-канале LDC News Agency.

«Все признаки налицо, он говорит об этом утром, днем и вечером. Это одержимость», — подчеркнул политик.

Филиппо подчеркнул, что французское общество должно осознать отсутствие угрозы со стороны России. По его мнению, настоящей угрозой Франции является ее президент. «Я спрашиваю, не влюблен ли Макрон в него [Путина] немного?» — задался вопросом политик.

Ранее немецкий политолог и политический мыслитель Ульрике Геро предсказала в интервью «Ленте.ру» последствия выхода Трампа из конфликта на Украине. Она подчеркнула, что Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и премьер-министр Великобритании Кир Стармер хотят войны с Россией любой ценой.