Из жизни
12:12, 15 сентября 2025Из жизни

Бывшие влюбленные случайно встретились через 16 лет и сразу решили пожениться

В Китае бывшие влюбленные случайно встретились через 16 лет и решили пожениться
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Unsplash

В Китае женщина узнала в продавце лапши своего школьного возлюбленного, с которым рассталась 16 лет назад. Об этом пишет South China Morning Post.

Бывшие возлюбленные случайно встретились в городе Хойчжоу 23 августа. Женщина зашла в кафе во время обеденного перерыва, чтобы купить лапши. Владелец заведения показался ей знакомым. Китаянка некоторое время разглядывала его, а потом поняла, что это ее школьный возлюбленный. «Это правда ты?» — спросила она мужчину, после чего произошла эмоциональное воссоединение.

Продавец лапши по фамилии Юй признался, что сразу же узнал посетительницу, однако стеснялся показать это. Выяснилось, что они были влюблены в школе, но расстались из-за неких разногласий и не общались с 2009 года. На четвертый день после воссоединения женщина повела его знакомить с родителями, а 29 августа они решили пожениться. «Наша встреча — самая большая удача в моей жизни. Больше я ее никогда не потеряю», — сказал Юй.

Он собирается сыграть свадьбу с новообретенной возлюбленной до конца года. Эта история стала вирусной в Китае. Некоторые пользователи стали шутить, что женщина зашла просто поесть лапши и стала хозяйкой заведения.

В феврале 2024 года сообщалось, что в США бывшие школьные возлюбленные встретились спустя более чем 70 лет и снова влюбились друг в друга. Они встречались в 1950-х годах, пока женщина не поступила в колледж и не уехала в другой город.

    Бывшие влюбленные случайно встретились через 16 лет и сразу решили пожениться

