Двух российских подростков обвинили в воровстве и нападении с ножом

В Уфе перед судом предстанут два 17-летних юноши за серию преступлений. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Молодым людям вменяют покушение на кражу, совершенную группой лиц по предварительному сговору. Также одного из них обвинили в умышленном причинении легкого вреда здоровью.

По версии следствия, в марте юноши пытались похитить товары в гипермаркете, спрятав их в рюкзак, однако были задержаны охранниками. Через месяц один из подростков вместе с товарищами подрался с 35-летним мужчиной и похитил его телефон, который выпал у потерпевшего из кармана. Во время потасовки уже с другим мужчиной, который сделал ему замечание в торговом центре, подросток взялся за нож — жертве были нанесены удары в руку и шею.

Дело в отношении сообщников подростков выделено в отдельное производство.

