15:04, 15 сентября 2025Силовые структуры

Жестоко расправившемуся со школьницей геймеру избрали меру пресечения в российском регионе

В Петербурге суд взял под стражу геймера за убийство школьницы в отеле
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Московский районный суд Санкт-Петербурга взял под стражу 18-летнего Максима Жмаева, обвиненного в расправе над школьницей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Молодой человек пробудет под стражей до 14 ноября. По версии следствия, вечером 7 сентября он в апарт-отеле нанес несовершеннолетней не менее 35 ударов ножом в правое плечо, шею, глаз и затылок. Ранения оказались несовместимы с жизнью.

Сообщалось, что Жмаев познакомился с потерпевшей в онлайн-игре и прилетел к ней с Сахалина, однако девушка решила с ним расстаться. На этой почве между ними произошла ссора, которая привела к трагедии. Юношу задержали в состоянии острого психоза, он пытался расправиться с собой.

На допросе Жмаев признал вину.

