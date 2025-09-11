Следователи допросили жестоко расправившегося со школьницей в отеле россиянина

Геймер, убивший школьницу в апарт-отеле Петербурга, признал свою вину на допросе

Геймер, который прилетел в Санкт-Петербург и жестоко расправился со школьницей в апарт-отеле, признал свою вину на допросе. Об этом сообщает RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Подробные показания 18-летний Максим давать отказался, сославшись на 51 статью Конституции РФ.

Юноша прилетел с Сахалина в Петербург в воскресенье, 7 сентября, и арендовал апарт-отель. Туда же пришла 15-летняя девушка, с которой он познакомился в онлайн-игре. Между бывшими влюбленными произошла ссора, в ходе которой геймер 35 раз ударил школьницу ножом.

Его задержали в состоянии острого психоза — он пытался расправиться с собой.