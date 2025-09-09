Силовые структуры
16:49, 9 сентября 2025Силовые структуры

Следователи допросят расправившегося со школьницей в апарт-отеле россиянина

Следователи ждут разрешения допросить геймера, убившего школьницу в Петербурге
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Следователи ждут разрешения врачей, чтобы допросить подозреваемого в расправе над 15-летней школьницей в апарт-отеле Санкт-Петербурга. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу городского управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, 18-летний геймер уже пришел в себя.

Все случилось в воскресенье, 7 сентября. Молодой человек прилетел в Петербург, чтобы выяснить отношения с девушкой, с которой познакомился в онлайн-игре. В городе он арендовал апарт-отель, где между бывшими влюбленными произошла ссора. В ходе нее юноша 35 раз ударил школьницу ножом.

Подозреваемого задержали в состоянии острого психоза, он пытался расправиться с собой. Сейчас ему грозит до 15 лет колонии.

Как сообщалось ранее, молодые люди расстались еще в мае. Все эти месяцы задержанный рассказывал знакомым, как расправится с несовершеннолетней, и угрожал ей самой.

