Европейские страны захотели полностью запретить въезд россиянам

Euractiv: Некоторые страны Европы захотели полностью запретить въезд россиянам

Некоторые европейские страны захотели полностью запретить въезд на территорию блока российским туристам. Об этом сообщает Euractiv.

По словам европейских дипломатов, 19-й пакет санкций против России может включить ужесточение требований по выдаче шенгенских виз россиянам. Многие настроенные против РФ страны-члены союза уже максимально ограничили одобрение шенгенов для граждан государства. Однако Италия, Испания, Франция и другие страны, ожидающие притока российских туристов, в последние годы продолжали активно разрешать им въезд.

12 сентября стало известно, что правительство Германии захотело ужесточить правила для выдачи шенгенских виз российским туристам. Такая идея появилась в связи с планами ЕС по введению новых санкций в отношении России.