В Европе захотели ужесточить выдачу шенгенских виз россиянам

NTV: В Германии захотели ужесточить выдачу шенгенских виз россиянам

Правительство Германии захотело ужесточить правила для выдачи шенгенских виз российским туристам. Об этом 12 сентября сообщил телеканал NTV.

Такая идея появилась в связи с планами ЕС по введению новых санкций в отношении России, пояснил телеканал. В материале говорится, что Германия хочет реализовать рекомендации Европейской комиссии, опубликованные в 2022 году, и ограничить поездки россиян в европейские страны для туризма и шопинга.

NTV обратил внимание, что в настоящее время российские туристы продолжают активно посещать Европу. «Такое развитие событий вызывает разочарование», — отметил телеканал.

Ранее стало известно, что Бельгия готова выдавать визы россиянам при условии увеличения штата посольства. Дипломаты европейской страны объяснили приостановку выдачи шенгена для граждан России не санкциями, а техническими сложностями.