Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:01, 1 сентября 2025Путешествия

Европейская страна заявила о готовности возобновить выдачу виз россиянам

Бельгия готова выдавать визы россиянам при условии увеличения штата посольства
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Бельгия готова выдавать визы россиянам при условии увеличения штата посольства. Об этом «Известиям» заявили в диппредставительстве государства в Москве.

Дипломаты европейской страны в беседе с изданием объяснили приостановку выдачи шенгена для граждан России не санкциями, а техническими сложностями. Они напомнили о взаимной высылке консульских работников в 2022 году. Тогда 12 сотрудников посольства Бельгии были признаны персонами нон грата и покинули Россию. В источнике говорится, что Бельгия готова возобновить выдачу всех типов разрешения на въезд в страну, если российская сторона увеличит штат диппредставительства.

Ранее, спустя три года перерыва, Словакия начала выдавать российским туристам шенгенские визы. Приемом документов занимается теперь компания BLS International.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    При посадке самолета Урсулы фон дер Ляйен произошел сбой системы навигации. Что ответили в Кремле в ответ на обвинения России?

    Россиянин жестоко поплатился за решение остановить пытавшуюся уйти от него возлюбленную

    Взятие всей территории ДНР предрекли к концу осени

    В России заявили о необходимости ужесточить правила набора контрактников на СВО

    Курильщиков предупредили о дефиците одного витамина

    В России высказались о выходе Армении из ЕАЭС

    Российская школьница сорвалась с эскалатора в торговом центре

    Путин встретился с президентами Таджикистана и Узбекистана

    Москвичам спрогнозировали погоду в сентябре

    Адвокаты пожаловались на принятые после побега из российского СИЗО арестантов меры

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости