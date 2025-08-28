Еще одна страна Европы начала выдавать российским туристам шенгенские визы

Словакия начала выдавать российским туристам шенгенские визы

Еще одна страна Европы начала выдавать российским туристам шенгенские визы спустя три года перерыва. Речь идет о Словакии, сообщает Telegram-канал «Улететь».

Уточняется, что приемом документов занимается теперь компания BLS International. Слоты на сентябрь в Москве и Санкт-Петербурге уже есть в доступе.

Три года назад Словакия перестала выдавать россиянам туристические визы. При этом все остальные категории виз продолжили оформлять.

Ранее работу возобновил визовый центр Португалии в Ростове-на-Дону после нескольких лет перерыва. Уточняется, что запись на подачу документов уже открыта.