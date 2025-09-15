Московских богачей стали массово селить в промзонах

NF Group: Около 20 % элитных квартир Москвы продают в бывших промзонах

Московских богачей стали массово селить в бывших промзонах — в последние годы около 20 процентов квартир в элитных новостройках продают в зонах редевелопмента. Такие данные приводят аналитики «Аеон Девелопмент» и NF GROUP в совместном исследовании, результаты которого есть в распоряжении «Ленты.ру».

С января по июнь 2025 года в проектах на месте бывших промзон было продано около 330 лотов — это 37 процентов от общего объема сделок в элитном сегменте на первичном рынке жилья столицы. В среднем такие квартиры и апартаменты стоили 120 миллионов рублей, а их площадь достигала 100 квадратных метров.

Больше всего проектов в формате редевелопмента представлено в районе Дорогомилово — около 48 процентов от общего объема предложения там находится в бывших промзонах. Второе место занимают районы Хамовники и Донской — там на подобные лоты приходится по 24 процента предложения. Замыкает тройку лидеров Пресненский район, где около 3 процентов элитных новостроек находится в бывших промзонах.

Ранее эксперты предупредили, что на российском рынке недвижимости наблюдается риск возникновения пузыря из-за существенного разрыва в ценах между новым и вторичным жильем, который в некоторых регионах достигает 80 процентов.