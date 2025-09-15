Россия
Над российским регионом сбили 24 беспилотника за час

Минобороны: Силы ПВО сбили 24 беспилотника над Курской областью за час
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Дежурные средства противовоздушной обороной (ПВО) вечером в понедельник, 15 сентября, сбили более 20 украинских дронов над Курской областью. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Отмечается, что с 22.00 до 23.00 по московскому времени были уничтожены 24 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией российского региона.

Ранее стало известно, что в городе Кириши в Ленинградской области из-за падения обломков беспилотника загорелся нефтеперерабатывающий завод. По словам губернатора Александра Дрозденко, пожар в Киришах был оперативно потушен, пострадавших нет.

