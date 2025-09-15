Силовые структуры
15:26, 15 сентября 2025Силовые структуры

Надругавшемуся над двумя детьми российскому педофилу дали срок

Педофилу из Сергиев-Посада дали 15 лет и 5 месяцев колонии строгого режима
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

В Московской области 44-летнего педофила приговорили к 15 годам и пяти месяцам колонии строгого режима за преступления против половой неприкосновенности двух детей. Об этом «Ленте.ру» рассказала официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Ольга Врадий.

По данным следствия, 30 сентября 2023 года осужденный надругался над двумя детьми в городе Сергиев Посад. Следователем были проведены допросы, ряд экспертиз, в том числе комплексная психолого-психиатрическая экспертиза.

Ранее сообщалось, что насиловавшего сына педофила из Сургута депортировали из Турции в Россию.

