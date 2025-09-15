Турция экстрадировала насиловавшего сына российского педофила

Насиловавшего сына педофила из Сургута депортировали из Турции в Россию

Турция экстрадировала в Россию жителя Сургута, обвиняемого в педофилии. Об этом в своем Telegram-канале сообщает МВД Медиа.

По данным следствия, в 2016-2017 годах проживавший в Сургуте мужчина совращал своего малолетнего сына, не достигшего 14-летнего возраста. Он регулярно совершал в отношении школьника насильственные действия сексуального характера. Подросток решился рассказать обо всем матери лишь в 2023 году, и та немедленно обратилась в полицию.

Узнавший об этом мужчина бежал за границу. Он был заочно арестован судом и в начале 2024 года объявлен в международный розыск.

