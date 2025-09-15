Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:46, 15 сентября 2025Силовые структуры

Турция экстрадировала насиловавшего сына российского педофила

Насиловавшего сына педофила из Сургута депортировали из Турции в Россию
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Berk Ozkan / Anadolu Agency / Getty Images

Турция экстрадировала в Россию жителя Сургута, обвиняемого в педофилии. Об этом в своем Telegram-канале сообщает МВД Медиа.

По данным следствия, в 2016-2017 годах проживавший в Сургуте мужчина совращал своего малолетнего сына, не достигшего 14-летнего возраста. Он регулярно совершал в отношении школьника насильственные действия сексуального характера. Подросток решился рассказать обо всем матери лишь в 2023 году, и та немедленно обратилась в полицию.

Узнавший об этом мужчина бежал за границу. Он был заочно арестован судом и в начале 2024 года объявлен в международный розыск.

Ранее россиянина Дмитрия Украинского, осужденного в США за хакерство и финансовые преступления, депортировали в Россию

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле заявили о фактической войне НАТО с Россией

    «Афериста из Tinder» задержали в Грузии

    Под Москвой сотня мужчин в черном, в масках и с нашивками вышла на улицы с одной целью

    В России ответили на заявление Зеленского о необходимости встречи с Путиным

    В «Зените» отреагировали на информацию о желании уйти перешедшего в клуб бразильца

    Турция экстрадировала насиловавшего сына российского педофила

    Китай пригрозил странам НАТО из-за России

    «Одноклассники» масштабно обновились

    Силовики провели операцию по поимке прятавшегося в российской школе преступника

    Россиянам напомнили о шестидневной рабочей неделе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости