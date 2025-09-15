Экономика
10:57, 15 сентября 2025Экономика

Название риса поставило под угрозу торговую сделку Европы и Индии

Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Doug Jones / Portland Press Herald / Getty Images

Название риса «басмати» может привести к срыву готовящейся сделки о свободной торговле между Индией и Евросоюзом (ЕС). Об этом сообщает британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

«Басмати» представляет собой разновидность ароматного риса с мелкими длинными зернами. Камнем преткновения в переговорах ЕС и Индии о свободной торговле стали права на этот сорт. Представители азиатской страны настаивают, чтобы европейские партнеры признали за азиатским государством исключительное право на использование этого названия. Окончательного ответа от ЕС по этому вопросу пока не последовало.

Этот элитный сорт, стоимость которого на глобальном рынке примерно на 200-300 долларов дороже за тонну, чем универсальные разновидности, выращивается преимущественно в южноазиатских странах. Однако Индия хочет добиться, чтобы только ее «басмати» мог так называться. Это название переводится с хинди как «ароматный» или «полный вкуса». Нью-Дели на протяжении последних семи лет ждет от ЕС рассмотрения заявки на защиту этого термина.

Помешать положительному ответу по заявке может Пакистан. Эта страна подала конкурирующее обращение в ЕС с призывом признать за этой страной право на использование товарного знака «басмати». В заявку были включены четыре района произрастания риса. Эти территории располагаются в Кашмире — спорном регионе для Нью-Дели и Исламабада. В делегации ЕС в Пакистане заявили, что обе заявки рассматриваются в тщательном порядке с учетом их «деликатного характера».

Подписание Индией и ЕС сделки о свободной торговле открыло бы обеим сторонам новые возможности для наращивания двусторонних экономических связей. На фоне масштабной стратегии европейских стран по перевооружению углубление партнерства в области обороны и безопасности называлось в качестве одного из приоритетных направлений. Азиатская страна, утверждало издание The Economic Times, является одной из немногих в мире с перспективной промышленной базой, которая может быть полезна для ЕС.

