Нетаньяху призвал израильтян готовиться к изоляции

19:01, 15 сентября 2025Мир

Нетаньяху: Израиль должен готовиться к экономической изоляции из-за войны в Газе
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Израиль должен готовиться к экономической изоляции из-за продолжающейся войны в секторе Газа, заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Его слова передает газета The Times of Israel.

«Израиль находится в своего рода изоляции», — сказал глава правительства, отметив, что стране «придется адаптироваться к экономике с автаркическими характеристиками», то есть к почти полному отказу от внешней торговли.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что европейские власти задумались о приостановке финансовой поддержки Израиля.

